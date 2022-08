Lazio, Cucchi esulta: "La permanenza di Milinkovic il miglior acquisto"

Il noto radiocronista e commentatore Riccardo Cucchi commenta la permanenza di Milinkovic nella Lazio, definendolo "il miglior acquisto"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

"Milinkovic resta alla Lazio". Questo è stato il gioioso "buongiorno" che ha ricevuto il popolo biancoceleste, tramite le parole del suo agente Mateja Kezman. Tra i tifosi che hanno espresso la loro gioia per la permanenza del Sergente c'è ancheun noto radiocronista e commentatore: Riccardo Cucchi. Tramite il proprio profilo Twitter, infatti, Cucchi non solo ha esultato per la notizia, ma ha anche commentato la permanenza di Milinkovic definendola: "il miglior acquisto della stagione biancoceleste". Il timore che Milinkovic potesse salutare la Lazio aleggiava sulla Capitale e nella testa di tutti i tifosi biancocelesti, ma la certezza, ormai acquisita, che anche quest'anno il numero 21 lotterà con l'aquila sul petto, vale, oggi, come un nuovo acquisto, come il migliore degli acquisti.