Lazio, Cucchi: "Squadra smarrita sul piano del gioco"

La Lazio fatica contro il Torino. Il colpo di testa di Immobile è decisivo per il pareggio, acciuffato dai biancocelesti nel finale di partita. La squadra di Sarri non è stata brillante subendo gli attacchi granata. Su Twitter lo storico radiocronista Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla partita: "Un bel Torino mette in difficoltà la Lazio che progressivamente si smarrisce sul piano del gioco. Non del temperamento però... E Immobile sigla il gol del pareggio nel finale con un perentorio stacco di testa".