Lazio, da Herning a Cremona: la doppia missione dei tifosi biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Mini tour in pochissimi giorni per i tifosi biancocelesti prima della sosta per le Nazionali. Doppia trasferta impegnativa per la tifoseria laziale che però ha risposto presente come al solito. Prima Herning (circa 2060 chilometri dalla Capitale), poi Cremona (quasi 550 chilometri). Un doppio lungo viaggio che non spaventa i supporters della Lazio. Saranno circa 200 quelli al seguito della squadra in Danimarca. Non potevano essere di più perché il Midtjylland ha messo a disposizione questo numero di biglietti per gli ospiti. Saranno decisamente di più i tifosi contro la Cremonese. Polverizzati i tagliandi del settore ospiti, tanto che alcuni hanno acquistato il biglietto nelle zone adiacenti. Più di 2500 cuori biancocelesti pronti a colorare lo Zini e a caricare la squadra di Sarri nel finale di questa prima parte di stagione.