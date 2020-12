Lazio, da Riedle a Doll fino a Klose: quanti tedeschi nella storia

Freddi e vincenti, perlomeno la maggior parte di loro. Nella storia della Lazio sono diversi i calciatori tedeschi ad aver indossato la maglia biancoceleste. Il primo fu Karl Heinz Riedle, con tre campionati e 32 gol in biancoceleste. A Roma accolse nell'anno 1991 Thomas Doll, suo connazionale, doppio ex della sfida di stasera fra la Lazio e il Borussia Dortmund. A seguire Miroslav Klose, cinque stagioni in biancoceleste e 63 gol sul taccuino. Tre giocatori capaci di lasciare il segno, non proprio come gli altri connazionali passati per la Capitale: Thomas Hitzlsperger, solo 6 presenze e un gol in biancoceleste e Moritz Leitner, che addirittura giocò soltanto 13 minuti nel 2016/2017, prima di essere rispedito in Germania. Da annoverare anche Verkaj e Progon, che però sono stati utilizzati solamente in Primavera.

