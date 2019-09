Lazio, De Biasi: "Con l'Inter partita importante. La squadra deve crescere"

Ancora qualche ora di attesa poi i riflettori di San Siro si accenderanno per dare vita alla sfida fra Inter e Lazio. Per parlarne ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto l'ex ct dell'Albania Gianni De Biasi: “L’Inter dovrà confermare quanto di buono fatto nel derby, quella di stasera contro la Lazio, per i nerazzurri, è una partita importante. Entrambe giocano con lo stesso sistema, bisognerà capire la continuità dei nerazzurri. La Lazio quando va in vantaggio mostra dei limiti, probabilmente non ha ancora gli equilibri per gestire alcuni momenti della partita”.