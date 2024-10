Lazio, De Canio su Baroni: "Non sono sorpreso, promozione meritata"

Ai microfoni di TMW Radio Mister Gigi De Canio ha toccato tanti temi relativi all'ultima giornata di Serie A. In particolare si è espresso anche sul lavoro che sta svolgendo Marco Baroni alla Lazio, a quota 16 punti in classifica dopo 9 giornate. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Baroni? Non mi sorprende. Ovunque è andato, la sua squadra ha giocato bene. Ha ripagato tutti, dando una precisa identità al Verona e al Lecce. Questa promozione in una squadra di altro spessore è un merito per il lavoro fatto in questi anni. Sta dimostrando che merita questo premio".