Lazio, De Ceglie: "Immobile segna in qualsiasi maniera: sarei contento se dovesse battere Higuain"

Oramai è una sfida personale tra Immobile e Cristiano Ronaldo per la Scarpa d'Oro e la classifica cannonieri in Serie A. Al momento l'attaccante biancoceleste è in vantaggio di quattro gol sul portoghese, ma attenzione a spacciare CR7 per dormiente: stiamo parlando pur sempre di un pluri Pallone d'Oro abituato a segnare senza tregua.

Ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex bianconero Paolo De Ceglie ha detto la sua: "Ronaldo è imprevedibile, potrebbe fare addirittura quattro gol la prossima partita. Se però vincesse un italiano come Ciro, che lo conosco, sarei contento ugualmente. Immobile ha segnato tantissimo e rischia di battere il record di Higuain: ha dimostrato quest'anno di andare a rete in qualsiasi maniera, anche più volte in un'unica gara. Il campionato, soprattutto nelle seconde frazioni di gioco, lascia molti spazi e quindi potrebbero arrivare 6/7 gol per i due bomber: la sfida è aperta. Se la vincesse Ronaldo sarei contento perché è un giocatore della Juventus, Se la dovesse vincere Immobile sarei contento uguale perché è un ragazzo italiano e il record in Italia sarebbe bello lo avesse un giocatore con il Tricolore nel cuore".