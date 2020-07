Lazio, De Cosmi: “Con l’Udinese gara difficile, c’è bisogno di una reazione”

La Lazio deve riprendersi e affrontare al massimo le prossime sfide. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto De Cosmi: "Domani sarà una gara difficile, l'Udinese vive un momento positivo e ha calciatori di qualità. Ci sarà bisogno di una reazione fisica e mentale importante per uscire da questa situazione. I bianconeri sono a caccia della salvezza, servirà un equilibrio importante nel corso dei 90' per fare risultato. Le tre sconfitte consecutive hanno lasciato uno strascico negativo: adesso l'obiettivo è quello di mettere da parte le difficoltà e conquistare i punti che servono per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Si dovrà lottare fino in fondo in ogni partita e contro ogni avversario perché nessuna squadra ha mollato. Ripeto: l'importante è quello di fare i punti, non importa come".