Lazio, De Cosmi: "Contro la Sampdoria Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa"

La Nazionale U21 (visti i casi di Coronavirus, la partita è stata giocata dall'U20 di Alberto Bollini, ndr) ha vinto la partita contro l'Irlanda. Ai microfoni di Lazio Style Radio, mister De Cosmi ha commentato la gara e anche molto altro: "Non ho seguito la partita della Nazionale U21, ma sono molto felice per l'ex tecnico biancoceleste. Con la Primavera ha vinto molto trofei e fatto crescere molti giovani".

GIOCATORI POSITIVI - "Sono meno felice per quanto sta succedendo, con tutti questi giocatori positivi al Coronavirus, compreso Cristiano Ronaldo. La situazione è molto particolare. Tutti stiamo cercando di lavorare in un certo modo, gesttendo il tutto, ma le difficoltà sono oggettive. Vogliamo continuare e non fermarci. La gestione delle gare è molto complicata, con i calendari pieni di impegni: non è affatto semplice, anche se dobbiamo essere ottimisti. Abbiamo appena appreso la positività di El Shaarawy: tutto è ancora da verificare ulteriormente, ma dobbiamo cercare di gestire al meglio la situazione".

SAMPDORIA-LAZIO - "Le assenze nei biancocelesti possono pregiudicare la trasferta a Genova che di per sè è pericolosa. Ci saranno anche gli ex Candreva e Keita, oltre a tutti i giocatori di esperienza che ha la Sampdoria. Con l'assenza di alcuni elementi sarà ancora più complicato, dovrà essere bravo mister Inzaghi con alcuni accorgimenti tattici".

STOP AL CALCIO - "Il calcio non si deve fermare, soprattutto perché il movimento produce molto a livello economico. Le dichiarazioni di Sconcerti? Giuste, ma i calendari sono stati definiti da tempo e non si possono annullare alcune competizioni in favore di altre. Bisogna tenere duro e avere pazienza, cercando di adattarsi alla situazione. Con i bambini cerchiamo di essere particolarmente attenti".

RAUL MORO - "Raul Moro, con la partenza di Adekanye, potrebbe trovare uno spazio anche in prima squadra. In queste prime partite con la Primavera sta dimostrando tutta la sua qualità. Bravissimo Tare a fare un investimento per il presente, ma soprattutto per il futuro".