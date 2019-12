Lazio, De Cosmi: "Fondamentali le prossime tre gare, ma restiamo con i piedi per terra!"

Lazio concentrata sui prossimi impegni, da affrontare sulle ali dell'entusiasmo. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto De Cosmi: “I principi di gioco messi in campo contro la Juventus hanno fatto la differenza. Alla lunga sono emerse le qualità della squadra, in rosa ci sono singoli dalle qualità importanti. La vittoria ha fatto impazzire di gioia i tifosi. Le partite sono spesso imprevedibili, con la Lazio ancora di più: i biancocelesti nel primo tempo hanno sofferto, la squadra di Sarri pressava molto alta. La Prima Squadra della Capitale, però, ha dimostrato coraggio, dimostrando un calcio splendido. La giocata individuale ha fatto la differenza, ma gli uomini in campo hanno messo in mostra unione e voglia di raggiungere il risultato. È il momento di restare con i piedi per terra, il Presidente Lotito predica razionalità ed equilibrio, la squadra dovrà gestirsi bene in questi giorni di elevata euforia. Le prossime tre partite saranno importanti”.

