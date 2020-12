Lazio, De Cosmi sul sorteggio: "Bayern Monaco la peggiore da pescare"

Sarà il Bayern Monaco l'avversario della Lazio agli ottavi di Champions League. Sicuramente non un sorteggio fortunato per i biancocelesti, ma che regala fascino e ambizione. Roberto De Cosmi ha commentato a Lazio Style Radio il sorteggio: "Sicuramente sulla carta la peggiore, la più titolata in questi anni. Qualcuna ci dovrà anche temere, abbiamo fatto un percorso in Europa molto bello. Questa sfida ha molto fascino e ci permette di affrontare i tedeschi con poche pressioni. La Champions assorbe energie fisiche e mentali non indifferenti. Non è un caso che chi è in testa ora nei migliori campionati europei non giochi la massima competizione europea. In questi mesi si è corso tantissimo ed è normale perdere qualcosa in campionato. Con poco tempo di recupero è ancora più difficile".

IMMOBILE VS LEWANDOWSKI - "Sono entrambi due grandissimi bomber europei. King Ciro si sta cercando di confermare dopo la vittoria della Scarpa d'Oro. Ammiro tantissimo il tedesco per la sua lucidità. La Lazio deve essere serena perché sappiamo che affrontiamo i migliori".

KLOSE - "Lui è un grandissimo professionista e tornerà all'Olimpico. Lo abbiamo ammirato con i nostri colori ed è stato un esempio. Definisco questa come una sfida difficile ma molto affascinante, anche per le sue molteplici sfaccettature".

CALO IN CAMPIONATO - "I tanti ipegni e la modalità con cui si affrontano determinano questi cali, l'infortunio di Acerbi ne è l'esempio. In campionato non ci sono squadre semplici. Avevo detto che contro il Verona sarebbe stato molto difficile, poi gli episodi sono stati a nostro sfavore, ma il calcio è così. In coppa abbiamo dato tutto e questo è stato poi pagato in Serie A. Anche le altre hanno faticato in questo turno. La classifica è ancora piuttosto corta, dobbiamo trovare la giusta sintonia e cercare di recuperare posizioni".

ASSENZE - "Le rotazioni sono necessarie in questo periodo, date le assenze che deve gestire Inzaghi. Il mister si prenderà fino all'ultimo secondo per avere il quadro migliore su chi schierare a Benevento. Akpa Akpro quando entra è abbastanza irruento, ma non mi sembra abbia fatto qualcosa per meritare l'ammonizione. Per noi è una risorsa importante e la sua assenza si farà sentire, visto che non è l'unico che mancherà".