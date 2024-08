Lazio, De Grandiis: "Squadra con umiltà e entusiasmo così come il suo allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto al Bluenergy Stadium in vista della sfida, valida per la 2ª giornata del campionato di Serie A, tra Udinese e Lazio che prenderà il via alle 18.30. Poco prima del match queste le parole di Stefano De Grandiis ai microfoni di Sky Sport sulla squadra di Baroni: "La Lazio è una squadra di ragazzi che hanno voglia. Baroni non è giovanissimo ma ha l’entusiasmo misto all’umiltà così come i nuovi della Lazio come Noslin, Dia, Dele-Bashiru”.