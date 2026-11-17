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Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per proiettarsi alla partita della Lazio contro il Lecce, concentrandosi anche sulle scelte di Gattuso e sui singoli.

FRATTESI - "Io risparmierei Frattesi. Lo farei partire dalla panchina e vedrei come va la partita. Ora inizia la fase due del campionato, quella in cui mettere le alternative dentro. Credo sia il caso di capire quanto valga la Lazio senza i titolari. Inizierei con Dele-Bashiru, poi c'è anche Gudmundsson che torna a disposizione. Eviterei di sovraccaricare un muscolo non lesionato, ma affaticato".

ALTERNATIVE - "Le squadre in difficoltà possono essere insidiose. La partita può essere complicata, il problema è che quando metti cinque giocatori dalla panchina potresti avere dei problemi nei meccanismi. Ci sono però giocatori che meritano di trovare spazio, tra questi anche Dele-Bashiru".

PEDRAZA - "Pedraza? Qualcosina si è visto. Inizialmente non mi ha impressionato, non mi sembra uno che abbia gamba, ma dobbiamo dargli del tempo. L'autogol a Napoli è casuale".

NOSLIN - "Noslin è molto ala e molto centravanti. Riesce a offrire cose buone in entrambi i ruoli. Lui è un giocatore che ha voglia, è esuberante. Secondo me in linea teorica potrebbe rendere più da esterno, ma in fase di non possesso pressa tantissimo e sa tenere molto meglio palla. Io credo che contro il Lecce farà entrambi i ruoli, visto che Pinamonti non farà novanta minuti".

CANCELLIERI - "Prima dell'infortunio stava andando benino. Mi aspetto che possa dare qualcosa al rientro dalla sosta. Può rientrare anche lui nel discorso delle rotazioni. Secondo me lui è istintivo, ma ha fisicità e gamba".