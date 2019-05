Lazio, De Grandis: “Vedrei bene Inzaghi al Milan, è un vincente"

Prima del calciomercato e prima della programmazione del prossimo campionato, è il futuro di Simone Inzaghi l'argomento che tiene banco nel mondo Lazio. Senza sapere quale sarà l'allenatore, è difficile costruire un piano a lungo termine. Lo sa bene Lotito, che sta spingendo per far rinnovare il piacentino prima che parta per le vacanze. Ma, d'altro canto, il Milan sembra averlo scelto per il dopo Gattuso e nei prossimi giorni potrebbe formulare un'offerta concreta per l'ex attaccante. Intrecci e reazioni a catena, con lo stesso Gattuso che sarebbe un'idea per sostituire Inzaghi in casa biancoceleste. Di questo ha parlato Stefano De Grandis a Sky Sport 24: “Inzaghi? Lo vedrei bene al Milan. Ha dimostrato di poter vincere con una squadra che è costata molto meno delle rivali, anche se, da come ha detto Gazidis, i rossoneri non dovrebbero risultare subito competitivi ai massimi livelli”. Poi su un eventuale futuro di Gattuso alla Lazio ha aggiunto: “Rino è bravo, ha lavorato bene al Milan. È fantastico nella fase difensiva, dovrebbe solo migliorare qualcosa in quella offensiva”.

