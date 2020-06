Lazio, De Martino: "Ripresa passo importante, servirà fare subito bene per dare un segnale"

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il Direttore della Comunicazione della Lazio Stefano De Martino: "Riprenderemo il campionato con uno scontro al vertice contro l’Atalanta, la prima gara sarà subito molto impegnativa. Successivamente sfideremo la Fiorentina ed il Torino. Servirà fare subito bene per dare un segnale, riprendendo da dove avevamo lasciato ed offrendo quindi un calcio brillante. Sarà possibile partecipare virtualmente con la propria immagine per popolare simbolicamente l’Olimpico: questo è possibile farlo tramite il sito della Lazio, acquistando la sagoma che sarà posizionata sugli spalti dello stadio".

INIZIATIVA COMUNICAZIONE - "Al termine delle gare giocate a porte chiuse, si potrà ritirare la fotografia utilizzata che sarà autografata dal capitano Senad Lulic. Dovremo esserci tutti senza dimenticare spazi vuoti all’Olimpico, per non lasciare sola la squadra. Il Club si sta internazionalizzando e vogliamo aumentare il nostro bacino d’utenza: la Lazio sarà raccontata in Cina da WeChat e Weibo, due profili social che sono già attivi. Quest’iniziativa ci consentirà di avere un contatto diretto con il popolo cinese, un passo molto importante in termini di comunicazione. Sapevamo che saremmo stati sotto attacco prima della ripresa: la Società è molto attenta e raccoglie tutto ciò che sta uscendo in questo argomento. I nostri tifosi capiscono bene e si rendono conto che queste sono situazioni che lasciano il tempo che trovano. La ripresa è importante per il nostro Paese, il calcio è un’economia fondamentale".

RIVISTA - "In queste ore è in consegna l’ultimo numero del Lazio Style 1900 Official Store, è un numero da non perdere per tutti coloro che sono affezionati alla nostra rivista. Il titolo è ‘Si torna in campo’ proprio per sottolineare l’importanza della ripresa: all’interno di questo numero ci sono degli aneddoti molto interessanti, in particolare sarà raccontato il passato in maglia biancoceleste di diversi membri della dirigenza e dello staff del Club”.

