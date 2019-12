Lazio, De Martino: “Sarà una gioia rientrare a Roma con la Supercoppa, vittoria importante” -VD

Il direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino è intervenuto in mixed zone al termine della finale di Supercoppa Italiana: “Sono 6 trofei in 11 anni di permanenza, questa è chiaramente una grandissima soddisfazione ma soprattutto mi rifaccio alle parole di Tare. Si tratta di una vittoria che sentiamo in modo particolare, spesso ci sono troppe critiche e troppi commenti che distraggono. La squadra è stata sempre concentrata, capace di trovare la sua forza e capace in 10 giorni di tirare fuori due prestazioni contro la Juventus, che resta una delle squadre più forti in Europa e nel mondo. Questa è una vittoria del gruppo e come ha detto anche il mister, la vittoria di una famiglia che si è creata, di dirigenti che dopo il lavoro continuano a vivere insieme la loro vita e continuano a condividere. E questo credo che sia la forza di questa società, dove c’è una presidenza che ha fatto importanti investimenti e che ha garantito anno dopo anno di continuare a crescere. Questo credo sia una vittoria importante, ogni anno un passo in più. La squadra è stata molto concentrata in questi giorni, ma lo era anche prima di partire. L’ho visto anche in aereo, non c’erano tante voci. E quando c’è silenzio significa che la squadra vuole vincere e questo è importante. Negli spogliatoi è successo di tutto, noi abbiamo filmato tutto. Lo vedrete nei prossimi giorni, abbiamo cantato il coro ‘Forza Lazio, famoje tre go’. Si tratta di una grande soddisfazione, è il sesto trofeo dal 2008, da quando sono arrivato insieme al direttore sportivo. Per noi è una grandissima soddisfazione e ce lo godremo. Rientro alle quattro del mattino? Sì, poi ci saranno parecchi giocatori che da qui prenderanno direttamente le mete scelte per la vacanze in questi giorni. Il grosso della società rientra in sede per fare delle cose, tutto ciò che comporta le varie situazioni a livello mediatico dopo questa vittoria. Rientreremo dopo le quattro del mattino, ma sarà una grande gioia rientrare a Roma con la Supercoppa”.