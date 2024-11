Lazio, Dele-Bashiru convocato in Coppa d'Africa: gli impegni con la Nigeria - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultimo sprint prima della sosta. La Lazio affronterà in pochi giorni Porto e Monza, poi il gruppo si dividerà tra chi resta e chi parte. Dopo Mandas, Isaksen e Castellanos, è arrivata la chiamata anche per Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista è stato convocato con la Nigeria per affrontare le gare di qualificazioni in Coppa d'Africa contro Rwanda e Benin. L'ex Hatayspor ha poco spazio nello scacchiere di Baroni, ma in Europa è sempre titolare e quelle poche occasioni sembra averle sfruttate bene. Adesso testa al Porto, l'obiettivo è fare bene con la Lazio prima di partire con Lookman e compagni.