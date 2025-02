Lazio, Delio Rossi: "Dia sottotono. Centrocampo a tre contro il Milan? Non credo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Momento complicato quello che sta vivendo la Lazio. La squadra di Baroni dopo il pari per 0-0 contro il Venezia è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell'Inter nonostante i biancocelesti abbiano messo in campo una buona prestazione.

Sul tema ecco il pensiero dell'ex Delio Rossi ai microfoni di Radiosei: "Non voglio commentare l’episodio di Milano, ma la Lazio non ha fatto una brutta partita. Il rammarico è non aver sfruttato l’occasione con un Inter ai minimi termini. Ho visto una squadra col freno a mano tirato, non so se dovuto alla mancanza di alcuni giocatori. Non li ho visto come le altre volte, certamente meglio in quel primo tempo dell’Olimpico proprio contro i nerazzurri. Episodio? Lì è la società che dovrebbe farsi sentire, non il tecnico. La Lazio poi si è lasciata andare, io mi aspettavo qualcosa di più, che sfruttasse meglio le occasioni. Secondo me il 6-0 ha inciso mentalmente. Questa è una squadra che non ha tanti giocatori capaci di leggere i momenti della partita. È una squadra da “on-off”, tutto o niente".

"Castellanos? Al netto della sua assenza vedo un Dia estremamente sottotono. Non vedo quel giocatore decisivo come in altri frangenti, sta rendendo al di sotto ora o stava rendendo troppo sopra prima. L’unico che sta giocando ad un ritmo diverso è Isaksen, oggi. Noslin e Tchaouna non stanno facendo bene, è chiaro che domenica metterà Pedro trequartista e Dia punta. Non credo al centrocampo a 3 contro il Milan, penso che Baroni non si metterà a fare sperimenti in corso d’opera".