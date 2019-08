Lazio, Di Gennaro: "Inzaghi grande tecnico. Derby? Roma sfavorita"

Il derby si avvicina, l'attesa diventa sempre più spasmodica. La Lazio sta preparando tutto nel dettaglio. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex giocatore Di Gennaro: “La Lazio ha dimostrato di essere un'ottima squadra con un grande tecnico come Inzaghi, un allenatore che farà ancora meglio in futuro. Quella di Genova è stata la vittoria migliore della prima giornata, la più convincente. Merito anche della società, brava a tenere i migliori e a competere con le altre squadre dal fatturato superiore. La Roma è in corsa per la Champions perché ha un grande attacco, ma prima deve mettere a posto la difesa, vero e proprio punto debole.

IL DERBY - "Il derby è sempre una partita diversa, da tripla. Capita subito e in un momento particolare: la Lazio ci arriva bene e in fiducia, mentre i giallorossi per ora sono un punto interrogativo, al momento sono sfavoriti. L'idea di gioco di Fonseca è intrigante, ma dietro c'è molta incertezza, in Italia conta molto la fase difensiva. Sicuramente la conferma di Dzeko è fondamentale, così come gli acquisti di Zappacosta e Spinazzola. Entrambi però hanno bisogno di tempo, visto che in carriera hanno quasi sempre giocato con la difesa a 3.

LAZIO - "I biancocelesti hanno un centrocampo collaudato, si è visto a Genova con Parolo al posto di Leiva. Ha poi ritrovato due top player come Milinkovic e Luis Alberto, compreso Immobile. Ciro nella Lazio ha sempre segnato, in Nazionale il gioco è diverso ma con la fiducia giusta potrà fare bene anche lì e puntare l'Europeo”.

