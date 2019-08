Lazio, Caicedo tergiversa e il rinnovo di contratto slitta ancora

Felipe, lascia una firma qui. Non lo starà aspettando con carta e penna in mano, Igli Tare, ma a questo punto poco ci manca. Perchè i giorni di Caicedo dovevano essere proprio questi, il rinnovo ad un passo, dopo esser stato messo alle strette dalle dichiarazioni di Inzaghi. Invece c'è da aspettare: perchè il Panterone tergiversa, s'è allenato in mattinata poi è sgattaiolato via complice anche l'annullamento della seduta pomeridiana. Gli uffici di Formello erano pronti a veder apporre una firma, invece ci sarà ancora da aspettare. È pronto un prolungamento di contratto di due anni (scadenza 2022), che gli farà guadagnare 2 milioni. L'ecuadoregno se ne aspettava 2,5, magari arrivando a 3 coi bonus, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Era la cifra che gli offrivano all'estero, il mercato era stato magnanimo con lui. Ma per la Lazio era ed è incedibile. Anche senza rinnovo. Può firmare prima o dopo il mercato, cambia poco. Potrà dribblare la firma, ma non la permanenza a Roma.