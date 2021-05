Lazio, Di Marzio: "Ecco come stanno le cose tra Lotito e Inzaghi. E Gattuso..."

A Sky Calcio Show Gianluca Di Marzio ha fatto un punto sul possibile valzer delle panchine che può coinvolgere Lazio, Napoli e Fiorentina. Le sue parole sulla posizione di Gennaro Gattuso: "Paulo Fonseca tra domani e martedì può diventare la prima scelta della Fiorentina, che sta aspettando ancora Gattuso, ma lui vuole rimanere concentrato sull'ultima giornata del campionato del Napoli. Gattuso tra domani e dopodomani darà una risposta definitiva alla Fiorentina e alla Lazio che lo vuole". Poi l'aggiornamento specifico sulla Lazio: "Tante volte Lotito e Inzaghi sono arrivati a un punto in cui si pensava a una rottura. Stavolta però Lotito ha contattato altri allenatori, li ha chiamati e ha chiesto incontri, come a Gattuso. Ci sta che sia una scelta del presidente di voler cambiare a prescindere dalla volontà di Simone di voler rimanere o no. Magari anche Simone sa che sono stati contattati altri allenatori, ci sta che si arrivi a una separazione consensuale".