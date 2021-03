L'ex allenatore Gianni di Marzio ha parlato ai microfoni di TMW Radio a proposito di un possibile interessamento del Napoli per Simone Inzaghi e Igli Tare come allenatore e direttore sportivo della prossima stagione: "Ho i miei dubbi sull'arrivo di Tare. Inzaghi è tra i papabili per la successione di Gattuso, con Italiano che credo non sia un'idea campata in aria".