Lazio, Di Marzio: "Sarri ha rifiutato il Panathinaikos!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è in Grecia il progetto 'eccitante' che Sarri sta cercando. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l'ex allenatore della Lazio avrebbe rifiutato l'offerta avanzatagli dal Panathinaikos non convinto dall'importante proposta presentatagli sul piatto. Il tecnico toscano, che lo scorso 12 marzo ha deciso di lasciare Formello rassegnando le proprie dimissioni, è attualmente alla ricerca di una squadra che lo metta la centro delle proprie pianificazioni. Più volte ha espresso la volontà di tornare ad allenare ancora per qualche anno, ma solo a patto che vi siano le condizioni per farlo a modo suo e con un ruolo centrale nelle pianificazioni societarie.