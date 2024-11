Lazio, Dia convocato di nuovo dal Senegal: tutti gli impegni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Boulaye Dia ancora in Nazionale. L'attaccante della Lazio è stato convocato per la seconda volta consecutiva dal Senegal, dopo che aveva già preso parte agli incontri di ottobre. La formazione di Papa Bouna Thiaw prenderà parte alle gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro Burkina Faso e Burundi, in programma rispettivamente il 14 e il 19 novembre.