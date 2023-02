Lazio, Diego Gonzalez prima della firma: "Il mio idolo e il sogno Europa. Vi racconto..."

E' atterrato nella Capitale nelle scorse ore il nuovo acquisto della Lazio, Diego Gonzalez. Il giovane attaccante, che ha impressionato nel campionato under 20 con il suo Paraguay, è pronto a giocarsi le sue carte nella sua prima esperienza europea con la maglia biancoceleste. Il grande salto è finalmente arrivato. Il club capitolino ha scelto di puntare sul promettente classe 2003 che sognava da tempo questo momento. A raccontarlo fu proprio Gonzalez che, prima di firmare con la Lazio nell'ultimo giorno del calciomercato invernale, aveva raccontato ad alcuni media durante il campionato sudamericano: "Ho cominciato a giocare in un club del mio quartiere e da lì sono passato prima nella capitale (Asunción, ndr) e poi in Messico. Qual è il segreto del Paraguay under 20? L'unità e la forza del gruppo. Obiettivi futuri? Il mio obiettivo è arrivate in Europa, magari… Il mio calciatore preferito è Benzema, mi piacerebbe giocare come lui nei migliori campionati europei. In che squadra? Non importa basta che sia in Europa. Sai dove andrai a giocare? Io mi impegno in campo, al resto ci pensa il mio agente".