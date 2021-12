Lazio, difesa disastrosa in trasferta: i numeri

Quando gioca in trasferta, la Lazio parte già con una rete di svantaggio. Questo, in pratica, dice la statistica riportata da Lazio Page. I biancocelesti lontano dall'Olimpico subiscono gol da ben 13 partite consecutive, solo lo Spezia ha fatto peggio in Serie A (18). Un dato che racconta chiaramente le difficoltà della squadra quest'anno e che spiega la posizione di classifica degli uomini di Sarri.