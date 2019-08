Lazio, domani la conferenza stampa di presentazione di Denis Vavro

Tra i ritiri di Auronzo e Marienfeld, e le amichevoli precampionato, i tifosi della Lazio ormai già lo conoscono abbastanza bene. Ma Denis Vavro non è ancora stato presentato ufficialmente alla stampa. Ecco perché domani alle ore 17, presso la Sala Stampa di Formello, il gigante slovacco parlerà in conferenza per la prima volta dal suo approdo in biancoceleste. L'ex Copenaghen è stato pagato 11 milioni di euro dalla Lazio e, almeno sulla carta, partirà come uno dei titolari della difesa a 3 di Inzaghi. Un innesto importante per il reparto difensivo del quale da domani si saprà qualcosa in più.

