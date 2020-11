Lazio, domani mattina l’intervista di Lazzari. E Cataldi lo prende in giro... - FOTO

Domani sarà il giorno di Manuel Lazzari che interverrà ai microfoni di Lazio Style Channel in tarda la mattinata. Con un post sui suoi canali social, la società biancoceleste ha chiesto ai tifosi di fare domande all'esterno di Simone a Inzaghi. Tra i commenti c'è anche quello di Danilo Cataldi che ha preso in giro il proprio compagno di squadra. Il numero 32 della Lazio ha scritto: "Mi dite l'orario che chiamo per favore" scatenando le risate dei supporters biancocelesti.