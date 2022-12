Lazio: due anni fa il match con il Bruges che valse gli ottavi Champions

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La storia recente della Lazio è ricca di successi e di soddisfazioni. Tra queste c'è senz'altro il pareggio per 2-2 allo stadio Olimpico con il Bruges dell'8 dicembre 2020. Un risultato che consentì all'allora formazione di Simone Inzaghi di approdare agli ottavi di finale di Champions League dopo 20 anni dall'ultima volta. L'unica pecca è che il match si giocò a porte chiuse visto che in quel periodo era ancora piuttosto forte lo spettro del covid. I tifosi biancocelesti hanno sofferto da casa ma alla fine hanno gioito per il raggiungimento di un traguardo davvero importante.

LA PARTITA - Il gol di Correa al 12' sembrava mettere la strada in discesa, ma dopo appena tre minuti arriva il pareggio di Vormer. A ridosso della mezzora i biancocelesti si procurano un rigore grazie ad un spunto del solito ed inesauribile Immobile. Il numero 17 non sbaglia dal dischetto e riporta in vantaggio i suoi. Al 39' arriva un altro episodio chiave che teoricamente avrebbe dovuto favorire i padroni di casa. Sobol atterra Lazzari per l'ennesima volta e l'arbitro Cakir gli mostra il secondo cartellino giallo. Bruges in dieci proprio nel momento in cui il tecnico belga Clement stava per sostituire il calciatore ucraino. Nella ripresa però la Lazio si culla sugli allori e incassa in pareggio di Vanaken al 76'. A quel punto nonostante la superiorità numerica l'aquila va nel panico e rischia la beffa clamorosa nel finale: la traversa di De Ketelaere al 92' è però l'ultimo brivido di una partita pazzesca che premia la Lazio che chiuse la fase a gironi da imbattuta.