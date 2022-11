Lazio: due anni fa il pareggio contro la Juventus in "zona Caicedo"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Felipe Caicedo ha di certo lasciato il segno indelebile nei suoi trascorsi biancocelesti. L'attaccante ecuadoriano è stato protagonista spesso e volentieri con marcature all'ultimo respiro di cui due allo stadio Olimpico contro la Juventus. Dopo quella nel dicembre 2019 che certificò il 3-1 finale, il "Panterone" esattamente due anni fa fu protagonista anche della marcatura che certificò l'1-1 infilando nella porta avversaria l'ultimo pallone del match. I bianconeri si erano portati avanti nel primo tempo con il sigillo di Cristiano Ronaldo, ma non avevano fatto i conti con l'attaccante biancoceleste che con un tiro di destro nell'angolino fece esplodere la panchina laziale che si riversò completamente in campo. Purtroppo però in pieno periodo Covid il match si giocò a porte chiuse e i tifosi non poterono vivere quelle grandi emozioni.