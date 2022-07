Lazio: durante la gestione Lotito non è mai stata così italiana

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra le note liete del calciomercato della Lazio c'è anche un'inversione di tendenza rispetto al passato. Infatti su sei acquisti finora messi a segno, ben tre sono ragazzi italiani, nello specifico Cancellieri, Casale e Romagnoli. Un cambiamento tangibile visto che spesso e volentieri la società ha puntato su profili esteri. Probabilmente si tratta di una richiesta esplicita di mister Sarri che predilige lavorare con calciatori che conoscano bene il campionato di Serie A. Se ai nuovi arrivati si aggiungono anche Immobile, Cataldi, Lazzari, Zaccagni e Furlanetto, che dovrebbe rimanere per ricoprire il ruolo di terzo portiere, ecco che prende forma l'Ital-Lazio. Tutto ciò in attesa di eventuali nuovi arrivi, tra cui quello di Provedel che la Lazio vorrebbe tesserare come secondo portiere. Da non escludere che possa arrivare anche un terzino sinistro da scegliere tra Emerson Palmieri del Chelsea e Valeri della Cremonese, con un passato nel settore giovanile laziale.