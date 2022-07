Lazio, “È fatta per Romagnoli” e i tifosi impazziscono: i social in tilt

TUTTOmercatoWEB.com

Stavolta è vero. Lo aveva rivelato la nostra redazione già questa mattina, poi la conferma via Twitter di Gianluca Di Marzio. Dopo mesi di sospiri, apprensione e preghiere finalmente Alessio Romagnoli approderà alla Lazio. Possono smettere di sognare i tifosi biancocelesti che, fino a qualche giorno fa, si auguravano di poter vedere un giorno il difensore indossare la maglia del cuore. Dovranno pazientare ancora un po’, per via della burocrazia, ma ben presto assisteranno al loro sogno prendere forma. Nel corso di questi mesi non hanno mai mancato nel far sentire il loro affetto al giovane di Anzio, scatenandosi sui social con commenti e post. Un'unica richiesta: “Torna a casa”, ha risuonato anche dalle Dolomiti venete dove la squadra è in ritiro. La buona novella è stata data da poco e Twitter è già in tilt, il nome del giocatore è di nuovo in tendenza. Il popolo laziale è esploso di felicità. “Bentornato a casa” scrivono in molti, qualcun altro lo definisce “Una storia d’amore che ti è cresciuta dentro” altri semplicemente postano quel famoso scatto di Romagnoli con indosso la maglia bandiera accompagnato dalla celebre frase di Battisti “Come può uno scoglio arginare il mare”. C’è chi è ancora in estasi, non ha parole per descrivere la gioia e riesce solo a dire “Ti amo” la più forte delle dichiarazioni d’amore perché alla fine di questo si tratta.