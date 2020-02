Lazio, è l'Immobile-day! La moglie Jessica: "Il regalo più bello continui a farmelo tu" - FT

Nel giorno del suo compleanno, oltre a ricevere gli auguri di compagni e tifosi biancocelesti, Ciro Immobile si sarà emozionato leggendo la dolce dedica di sua moglie Jessica che, sul proprio profilo Instagram, ha speso per lui tenere parole: "Se penso che di questi 30, 8 li abbiamo passati insieme, mi sento la donna più fortunata del mondo. Perché ho trovato l'uomo che sognavo da bambina ed il papà che desiderato per i miei figli. Grazie per aver reso la mia vita speciale. Oggi ti auguro tutto ciò che di più bello esiste, anche se il regalo più grande continui a farmelo tu ogni volta che mi sorridi. Ti amo infinitamente e, solo per oggi, ti concedo un'ora di PlayStation in più".

