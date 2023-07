Lazio, ecco chi saranno i Primavera che partiranno per Auronzo di Cadore

Negli ultimi giorni Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei 21 calciatori che partiranno per il ritiro di Auronzo di Cadore. Ai nomi della prima squadra (e ai futuri acquisti che si aggregheranno al gruppo) ci saranno anche sette ragazzi provenienti dalla Primavera biancoceleste fresca di promozione in Primavera 1. Si tratta di un portiere, tre difensori e tre attaccanti (oltre a Bertini e Gonzalez): partirà il classe 2004 Valerio Crespi, bomber assoluto della squadra di Sanderra (in ritiro dal 20 luglio a Pieve Santo Stefano), con 20 gol siglati nell'ultima stagione. Per quanto riguarda il reparto offensivo partiranno anche Mahamadou Balde (anche lui classe 2004 e fratello minore di Keita) e Saná Fernandes (2006), che nel campionato appena termianto si è messo particolarmente in luce. Per la difesa non poteva mancare il capitano classe 2004 Fabio Ruggeri, il quale partirà insieme al suo compagno di reparto Matteo Dutu. Infine Sarri attingerà dal reparto arretrato dell'Under 19 per pescare anche Romano Floriani Mussolini (2003), sempre che non parta prima per il prestito verso Catanzaro o alla Feralpisalò. Per la porta invece, Alessio Furlanetto.