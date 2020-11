Lazio, ecco il tuo aereo personalizzato: il collaudo a Ciampino - FOTO&VIDEO

Giorno di presentazione in casa Lazio. Nessun calciatore, il nuovo acquisto ha le ali ed è pronto a far volare la squadra di Inzaghi. Si tratta dell'aereo che Lotito metterà a disposizione dei suoi ragazzi per le trasferte in Italia e in Europa. È un Boeing 737/300 Classic, completamente personalizzato, con i colori del club (celeste, bianco e blù), lo stemma della società a l'aquila stilizzata sulla coda. Si tratta di un velivolo di 30 anni assolutamente in linea con la flotta italiana di aerei a disposizione dei voli di linea. L'aereo è fornito dalla Tayaranjet, piccola compagnia aerea bulgara con management italiano, che ha esperienza ventennale nel settore e al momento ha circa 4 volo a disposizione. Il collaudo avviene all'aeroporto di Ciampino (ritorno da Brescia alle 12) dove sono attesi, oltre al management della Tayaranjet, anche il presidente della Lazio, il viceministro dell'Economia e alcuni accompagnatori. Mentre il primo volo della squadra è in programma per venerdì 20 novembre, alla vigilia della gara con il Crotone, quando la banda Inzaghi dovrà dirigersi in Calabria per disputare l'ottava giornata di campionato. Un motivo di vanto anche a livello internazionale. Al pari di club come Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester United e Bayern Monaco, da oggi anche la Lazio avrà il suo aereo. Il velivolo non è a uso esclusivo del club, ma svolgerà le normali funzioni salvo poi essere dedicato ai biancocelesti quando la squadra dovrà partire per le trasferte.

Pubblicato il 13/11 alle 09.45