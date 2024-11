Lazio, ecco le maglie più vendute. E per i 125 anni...

La Lazio di Baroni vola. Primo posto in Europa League e secondo posto in campionato sono risultati ben oltre le aspettative quando siamo a un terzo della stagione. Vittorie in serie e prestazioni convincenti per Zaccagni e compagni che continuano a emozionare. Inevitabilmente dell'entusiasmo dei tifosi ne beneficia anche la società. I numeri allo stadio sono importanti e anche il merchandising viaggia spedito. Abbiamo contattato il Lazio Fan Shop di Via degli Scipioni per chiedere una stima di questi primi mesi del materiale della stagione. In pole c'è sempre la maglia home perché la posizione strategica del negozio, vicino alla metro Ottaviano, attira molti tifosi stranieri che scelgono di acquistare la prima divisa delle aquile. Molto bene anche la risposta della divisa gialla in pieno stile anni 90 che va a ruba tra i fan "locali". Più staccata la divisa nera away che ha comunque un buon feedback.

Per quello che riguarda le personalizzazione, si giocano il primo posto capitan Mattia Zaccagni e Taty Castellanos. Sono loro due i calciatori più richiesti per nome e numero sulle spalle. L'attesa è tutta per gennaio quando la Lazio compirà 125 anni e lancerà una nuova maglia che strizza l'occhio al passato e, più precisamente, agli anni 80. Non rimane che attendere.