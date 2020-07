Lazio, ecco perché devi puntare su Kumbulla: i numeri

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Marash Kumbulla: Lazio e Inter stanno facendo di tutto per acquistarlo dal Verona. Al momento la trattativa con i biancocelesti è in stand-by, ma i numeri collezionati sul campo dall'albanese spiegano perché Tare e Lotito dovrebbero affondare il colpo.

NUMERI DA TOP PLAYER - Secondo i dati di InStats, il giovane difensore ha tutte le carte in regola per essere già un top player: 14 duelli a partita di cui il 63% vinti, mediamente 1.31 palloni recuperati nella metà campo avversaria, media totale di 7 palloni recuperati a partita, 6 intercettazioni per gara, 2.9 contrasti vinti di media e 4.8 duelli aerei vinti a partita. Questi numeri, messi a paragone con quelli di Acerbi, De Ligt e De Vrij, sono dello stesso livello se non addirittura superiore per alcuni aspetti. Nonostante la giovane età, Kumbulla merita tale attenzione e la Lazio merita un difensore di spessore.