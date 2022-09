Lazio, ecco quando gli abbonati Monte Mario Plus potranno ritirare la maglia autografata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finalmente è stata scelta la data in cui coloro che hano scritto l'abbonamento in formula Monte Mario Plus potranno ritirare le maglie autografate dal loro giocatore preferito. Ecco il comunicato ufficiale:

"In occasione della partita Lazio-Verona, in programma alle ore 18 dell’11 settembre prossimo, i sottoscrittori degli abbonamenti “Monte Mario Plus maglia” riceveranno la maglia del giocatore prescelto, autografata e potranno assistere al riscaldamento della Prima Squadra nel pre partita da bordo campo. Invitiamo i sottoscrittori dell’abbonamento a contattare la società per indicare la maglia prescelta e per le indicazioni logistiche: info.millenovecento@sslazio.it".