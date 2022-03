Lazio, eletto il 'Binance Player of the Month' di febbraio - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Classe, tecnica e potenza. Se tre indizi fanno una prova, solo un nome corrisponde a queste caratteristiche: Sergej Milinkovic. Il centrocampista della Lazio è uno dei top player della rosa allenata da Sarri e lo dimostra settimana dopo settimana in campo. Con il Comandante, il Sergente ha imparato a essere fondamentale sia nella fase offensiva che in quella difensiva, ripiegando e dando copertura con il suo fisico imponente. In stagione ha collezionato 8 gol e 10 assist, rendendosi uno dei biancocelesti più prolifici. Nel mese appena trascorso è stato fondamentale e per questo è stato eletto come 'Binance Player of the Month' per il mese di febbraio. Ieri sera, prima del match contro il Venezia, Sergej è stato premiato dal presidente Lotito davanti ai propri tifosi.