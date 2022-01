Lazio - Empoli, per Andreazzoli è sempre 26 maggio: lo sfottò dell'Olimpico

Per Aurelio Andreazzoli il ritorno allo Stadio Olimpico è un dejavu. Il tecnico dell'Empoli, infatti, ha iniziato la sua carriera da primo allenatore alla Roma in sostituzione di Zeman. Proprio sulla panchina giallorossa nel 2013 ha vissuto una delle delusioni più cocenti della sua carriera: la sconfitta in finale contro la Lazio. Perdere la Coppa Italia contro la rivale di sempre è un marchio indelebile. Il popolo biancoceleste ovviamente non ha dimenticato e nei primi minuti della sfida contro l'Empoli ha stuzzicato il tecnico dei toscani. Prima "Andreazzoli alè alè" e poi il "26 maggio che giornataccia, volevi alzarla l'hai presa in faccia". Sorrisi e applauso chiusi da un "mister facce un saluto".