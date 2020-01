Lazio, Eranio: "Inzaghi allenatore valido, merita il terzo posto"

Sono loro i capi della Serie A. Una creatura a tre teste, con Inzaghi e Conte e minacciare l'egemonia di Maurizio Sarri e la sua Juventus. Stefano Eranio, ex calciatore di Genoa e Milan, ha rilasciato un giudizio su di loro a TMW Radio:"Chi è meglio tra Sarri, Conte e Inzaghi? Per fare un paragone servirebbe metterli nella stessa squadra. In una squadra come la Juve sono i giocatori che si gestiscono. Nelle altre puoi fare più l'allenatore, inventarti qualcosa anche a livello di ruoli e compiti in campo. Ma sono tre allenatori validi e meritano la loro attuale posizione in campionato".