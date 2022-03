Lazio, Eriksson: "Derby di Roma incredibile, Immobile può deciderlo"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore al derby della Capitale. Lazio e Roma sono pronte a scendere in campo per una delle gare più importanti della stagione. A dire la sua sul tema un allenatore che ben conosce gli entrambi gli ambienti. Sven Goran Eriksson ha allenato i giallorossi e poi ha vinto tutto con la Lazio. Ecco le sua parole a New Sound Level: "Il derby di Roma è incredibile, è sentito tantissimo tra i tifosi, mi ricordo che qualcuno diceva che se perdeva il derby non andava a lavorare. È impossibile dire chi vincerà perché non conta nulla la classifica, è una festa di calcio fantastica. Immobile può essere l’uomo-derby, sicuramente è un giocatore sempre pericoloso e ma nel derby qualunque giocatore potrebbe essere decisivo e per questo guarderò il derby. Per me andrebbe benissimo un pareggio perché mi sento un po’ romanista ma molto laziale perché in quegli anni abbiamo vinto tanto".

SARRI – "Non lo conosco di persona, ho visto il lavoro che ha fatto in Inghilterra e in Italia, è un allenatore molto serio che vuole giocare un gran bel calcio, chiaramente non è facile perché Milan e Inter stanno andando forte, Juventus e Napoli anche e la concorrenza è molto grande".