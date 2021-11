Lazio, Eriksson: “Verrei di corsa ad allenare in Italia". Sulle parole di Di Canio...

Paolo Di Canio, in un’intervista lo ha definito uno degli allenatori più illuminati e illuminanti degli ultimi 30 anni. La Lazio e i suoi tifosi lo sanno bene, hanno avuto il piacere di conoscerlo e il suo nome rievoca in loro dolci ricordi che non si dimenticano, tra cui la vittoria dello scudetto nella stagione 1999/00. Sven Goran Eriksson è stato un pezzo importante della storia del club e ieri, in un’intervista a Lady Radio tra i vari argomenti trattati ha ringraziato Di Canio: “Molto molto bello quello che ha detto. È stato molto gentile” e poi ha aggiunto: “Il calcio mi manca e se mi chiamassero in Italia verrei di corsa”. Chissà se in futuro non possa avverarsi questo suo desiderio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, ecco la squadra anti-Juve: debutto da titolare per Zaccagni nel tridente "rotante"

Juventus, Oppini: "Lazio, che qualità in mezzo al campo! Sarri? Ha mangiato nel piatto..."