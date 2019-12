"Lazio Eternal Wonder", domani all'Olimpico la presentazione dell'iniziativa: presenti Lotito e un calciatore

Martedì 17 dicembre, alle ore 12, presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico, Viale dei Gladiatori Ingresso Curva Sud, il vice presidente della Giunta regionale del Lazio, Daniele Leodori e il presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito presentano alla stampa “Lazio Eternal Wonder”, iniziativa di promozione della visibilità dell’immagine della Regione Lazio in occasione dell’evento sportivo Juventus-Lazio di Supercoppa italiana di calcio 2019/2020 che si svolgerà il prossimo 22 dicembre a Riyad in Arabia Saudita. All’iniziativa partecipa un calciatore della SS Lazio, testimonial dell’evento. Per partecipare alla conferenza stampa è necessario accreditarsi. La richiesta va inviata dalla testata di riferimento via email all’indirizzo: gzazzara@regione.lazio.it entro le ore 19 di oggi, 16 dicembre 2019.