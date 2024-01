Lazio, Fabiani su Kamada: "Ecco la sua situazione. E per il rinnovo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Daichi Kamada continua a essere un punto interrogativo in casa Lazio. Il giapponese, infatti, non ha ancora trovato la sua dimensione nella Capitale, e il suo futuro è sempre più in bilico visto il contratto in scadenza a giugno 2024. A questo proposito, il direttore sportivo biancoceleste Fabiani ne ha parlato ai microfoni di Radiosei, spiegando nello specifico la sua condizione. Ecco il suo pensiero, con uno sguardo al futuro: "Kamada? Come tutti i giapponesi è molto schematico. E' mortificato perché non riesce a dare per quello che sa dare. I motivi possono essere tanti, come ad esempio cambiare Nazione, calcio, società. Per me è uno che sa giocare a calcio e prima o poi passerà questo momento di crisi. Lui si trova bene a Roma e nella Lazio, credo che problemi per il futuro non ce ne saranno. Poi ovviamente non posso prevedere il futuro".