Lazio, Fascetti: "L'allenatore dipende dal mercato che si vuole fare. Ecco chi mi piace"

Si rincorrono i nomi per il post Inzaghi sulla panchina della Lazio, ma la società biancoceleste non ha fretta e studia minuziosamente ogni profilo vagliato per capire se può essere quello giusto. Nelle ultime ore il nome di Maurizio Sarri è quello più caldo, ma rimangono aperte tutte le piste. A Il Messaggero, l'ex tecnico biancoceleste Fascetti ha detto la sua: "Italiano mi intriga, ha vinto a Trapani in C, in B con lo Spezia, ha fatto una bella serie A con un organico un po' così, diciamo. Ha fatto vedere un bel gioco. Per me sarebbe il nome perfetto. Sarri e Mihajlovic? Sinisa è un laziale dentro. Sarri non lo conosco, da quando è entrato nel giro grosso sia a Napoli, col Chelsea e con la Juve ha vinto. E' una scelta del presidente, ma bisogna vedere che squadra vuole fare. Se vuole migliorare, deve rinforzare un organico che è già forte".

INZAGHI - "Ha tutto per fare bene, avrà delle responsabilità enormi. Sarà un'avventura pure per lui. Auguri".