Lazio, Felipe Anderson funambolo: è lui il re del dribbling negli ultimi 10 anni

Il calcio è spettacolo, anche gli occhi vogliono la propria parte. Alcuni giocatori, con numeri incredibili, riescono a rendere le partite più entusiasmanti del solito. Con la maglia biancoceleste, di funamboli ne sono passati. Dribbling secchi, velocità nelle gambe disarmante. Come riporta Lazio Page, nell'ultimo decennio però un giocatore su tutti si è imposto da questo punto di vista con la maglia biancoceleste: Felipe Anderson. Proprio il brasiliano è primo per dribbling completati, ben 382. La sua qualità, ovviamente, non è mai stata messa in discussione. Potenziale da top player, a volte non espresso causa eccessiva timidezza caratteriale. Dopo di lui, Segue Lulic con 359 e chiude terzo Candreva con 289. Ecco la classifica completa:

FELIPE ANDERSON - 382

Lulic - 359

Candreva - 289

Hernanes - 206

Keita - 185

Milinkovic - 188

Radu - 153

Klose - 129

Luis Alberto - 123

Immobile - 96