Lazio, Felipe Anderson sfiora un gol clamoroso: il palo del brasiliano - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha sfiorato il primo gol con la maglia del Palmeiras Felipe Anderson e ha rischiato di farlo bellissimo. Lo scorso 28 luglio l'ex esterno della Lazio è sceso in campo a partita in corso contro il Vitoria, nella sfida valida per la Serie A brasiliana. Una sfida persa per 2-0, durante la quale, però, il numero 9 dei Verdão ha dato spettacolo strappando un'ovazione del pubblico soprattutto dopo una conclusione dai trenta metri e che potente ed effettata si è andata a schiantare contro il palo, facendo tirare un respiro di sollievo al portiere avversario. Un tiro tanto bello quanto sfortunato, che rimanda l'appuntamento di 'Pipe' con la prima rete biancoverde.