Lazio, Felipe Anderson stakanovista: è a un passo da un record storico

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson, lo stakanovista della Lazio e della Serie A. Sempre presente nella gestione Sarri. Da quando il Comandante è approdato nella Capitale, ma un infortunio né una squalifica per l'attaccante brasiliano che può essere considerato a tutti gli effetti uno dei suoi fedelissimi. Sono 122 le sue presenze consecutive. Venerdì contro il Frosinone può raggiungere quota 123 e sarebbe a una sola lunghezza dal record storico biancoceleste. In testa c'è Alfredo Monza, difensore che negli anni '30 con 124 apparizioni di fila con la maglia della Lazio. Il giorno dell'aggancio potrebbe essere il 7 gennaio 2024 in trasferta contro l'Udinese.