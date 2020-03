Lazio, Ferdinand esalta l'ex Pedro Neto: "Mi emoziona, è molto forte"

LAZIO, FERDINAND ESALTA PEDRO NETO - Alla Lazio Pedro Neto non ha avuto modo di mettersi in mostra e la sua avventura in biancoceleste è terminata senza sussulti. Ora, però, con la maglia del Wolverhampton si sta facendo notare, magari lanciando anche un messaggio alla Lazio per averlo lasciato andare troppo presto. In Premier League il portoghese, da quando è arrivato nel 2019, ha segnato 4 gol e regalato altrettanti assist, ma soprattutto ha colpito uno come Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United ed ora commentatore televisivo del calcio inglese: "Ha giocato molto e ha segnato un buon numero di gol, mi fa sempre emozionare. Quando lo vedo penso sempre che ha qualcosa. È sempre calmo davanti alla porta, ha molta energia ed è molto forte fisicamente”, ha detto Ferdinand in un video sul suo canale YouTube.